Les socialistes "ont changé d'alliance", accuse Mélenchon

Les socialistes "ont changé d'alliance" et "sont passés de l'alliance avec nous à l'alliance avec (Gabriel) Attal", secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, accuse le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, à l'occasion d'un déplacement à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
