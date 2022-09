Les secouristes évacuent des habitants toujours piégés par les inondations au sud du Pakistan

information fournie par AFP Video • 07/09/2022 à 14:08

Des sauveteurs de la marine pakistanaise aident les résidents piégés par les inondations à Dadu, alors qu'une grande partie du sud du Pakistan est toujours sous les eaux. Plus de 33 millions de personnes au Pakistan ont été touchées par les inondations, provoquées par des pluies de mousson record amplifiées par le changement climatique. Les inondations ont fait au moins 1.300 morts et emporté des maisons, des entreprises, des routes et des ponts. IMAGES