Les sans-abri de Washington, DC plus isolés par le coronavirus

AFP Video • 19/03/2020 à 23:39

Alors que la plupart des habitants de Washington, DC restent en auto-confinement chez eux face à la menace du nouveau coronavirus, la population sans-abri de la capitale américaine pâtit de la fermeture des restaurants et des églises. "C'est un gros problème," confie Kevin, 58 ans. "C'est vraiment dur parce que certains restaurants où on allait nous nourrissaient régulièrement, mais plus dernièrement."