Les salariés de Flins inquiets alors que Renault confirme un projet de restructuration de 6 usines en France

France 24 • 29/05/2020 à 11:17

Renault a annoncé vendredi 29 mai un plan drastique d'économies de plus de deux milliards d'euros pour restaurer sa compétitivité passant par la confirmation d'un projet de restructuration de six usines en France et d'importantes coupes dans ses effectifs à travers le monde.