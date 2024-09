Les Républicains conditionnent leur participation au programme de Barnier (Wauquiez)

information fournie par AFP Video • 06/09/2024 à 15:30

Les Républicains décideront de leur participation au gouvernement en fonction du programme de Michel Barnier sur le pouvoir d'achat, les finances publiques, l'immigration et la sécurité. "On veut sortir la France du blocage et on a dit qu'on assumerait nos responsabilités. Mais on ne le fera que sur un programme qui donne la garantie de répondre aux préoccupations des Français", déclare le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée Laurent Wauquiez aux côtés de son homologue du Sénat, à l'issue de leur rendez-vous avec le nouveau Premier ministre. SONORE