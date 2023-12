information fournie par AFP Video • 05/12/2023 à 14:45

"Il vaut mieux réussir son primaire en 6 ans que l'échouer en 5", dit le ministre de l'Education, Gabriel Attal, qui annonce que les professeurs "auront désormais le dernier mot s'agissant du redoublement", dans le premier degré (maternelle et élémentaire) comme dans le second degré (collège et lycée).