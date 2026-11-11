Les proches de Christophe Gleizes reçus dans la journée par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Le journaliste français est détenu depuis 500 jours en Algérie, condamné pour apologie du terrorisme. Un match de foot à Paris était organisé en son hommage.
Les proches du journaliste Christophe Gleizes espèrent une grâce présidentielle
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