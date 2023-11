information fournie par AFP Video • 28/11/2023 à 18:09

Des personnes se rassemblent sur la place des otages à Tel Aviv pour demander la libération de Kfir, 10 mois, de son frère Ariel, 4 ans, et de leurs parents. Kfir n'avait que neuf mois lorsque des hommes armés l'ont enlevé du kibboutz Nir Oz, près de la frontière de Gaza. Il est le plus jeune captif entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza, retenu avec son frère Ariel et ses parents Yarden et Shiri. IMAGES