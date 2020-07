Les présidents des 3 Assemblées à l'Elysée pour une réunion avec Macron

AFP Video • 02/07/2020 à 19:17

IMAGESLes présidents des trois Assemblées arrivent à l'Elysée, pour un entretien avec Emmanuel Macron sur le Covid et avant un remaniement annoncé comme imminent. Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat sont reçus par le président, en présence également du Premier ministre Edouard Philippe.