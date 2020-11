Les plus grands glaciers du Groenland pourraient fondre plus vite que prévu selon une étude

AFP Video • 17/11/2020 à 23:21

IMAGES accélérées du grand vêlage du glacier Helheim au Groenland en 2013. Les trois plus importants glaciers du Groenland, qui contient suffisamment d'eau pour faire monter le niveau de la mer de plus d'un mètre, pourraient fondre plus vite que même les prédictions les plus alarmistes l'estimaient, selon une étude.