Flambée des marchés asiatiques à la clôture de la première séance après le retour inattendu du fondateur de Nvidia. La veille, New York, et dans une moindre mesure les places européennes, avaient déjà fini en hausse. Panorama des Bourses dans cette chronique de l'économie. Au-delà des pressions politiques, comment expliquer le come-back de Jensen Huang? Et quelles conséquences sur le secteur de l'IA?
Les places boursières saluent le retour de Jensen Huang chez Nvidia
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