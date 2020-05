Les piscines rouvrent en Islande après quasiment deux mois de fermeture

AFP Video • 19/05/2020 à 01:11

Fermées depuis le 24 mars à cause des mesures de restrictions liées au Covid-19, les piscines rouvrent en Islande dans la limite de la moitié de leur capacité régulière. Devant l'immense attente de ce rendez-vous si particulier dans le pays, Laugardalslaug à Reykjavík a rouvert à 00:01 tout comme les six autres piscines gérées par la municipalité. Pour le plus grand bonheur des habitués.