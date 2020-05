Les personnels soignants applaudissent depuis le toit de l'hôpital St George à Londres

AFP Video • 21/05/2020 à 22:46

IMAGESLes travailleurs de la santé applaudissent depuis le toit de l'hôpital St George à Londres, alors que le gouvernement a annoncé qu'ils pourront commencer à bénéficier d'un test sérologique dès la semaine prochaine. Deuxième pays le plus durement touché après les Etats-Unis, le Royaume-Uni déplore plus de 41.000 morts liés au SARS Cov-2, et 36.042 (+338) si l'on ne compte que les cas testés positifs, selon un bilan officiel.