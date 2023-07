information fournie par AFP Video • 22/07/2023 à 18:00

Le box-office américain vit un contraste saisissant à son sommet ce week-end, suite à la sortie des très attendus "Barbie" et "Oppenheimer". A New York, dès vendredi, de nombreux cinéphiles ont choisi d'aller voir non pas un seul, mais les deux films.