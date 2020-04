Les Nigérians se réveillent à Lagos, où le port du masque est maintenant obligatoire

AFP Video • 28/04/2020 à 10:59

Lagos, la capitale économique du Nigeria, s'éveille lentement aux nouvelles mesures de prévention mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, notamment l'interdiction des "voyages non essentiels" entre les régions et le port obligatoire du masque. Le président Muhammadu Buhari a annoncé lundi un déconfinement progressif dans la plus grande ville, Lagos, et dans sa capitale, Abuja, à partir du 4 mai.