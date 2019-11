"Les Misérables" ou la banlieue sous tension

France 24 • 20/11/2019 à 12:37

Dans ce numéro 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur la sortie du film "Les Misérables". Pour ce premier long-métrage primé au dernier Festival de Cannes, Ladj Ly filme la cité de Montfermeil. Sans manichéisme, il raconte le quotidien des habitants, renvoyant dos à dos policiers, caïds, Frères musulmans et dénonçant l'inaction des autorités françaises. Également à retrouver en salles, "Terminal Sud", avec Ramzy Bedia comme on le voit rarement, et le retour de la Reine des neiges, six ans après l'immense succès du premier volet.