"Les Misérables": Montfermeil "veut ramener l'Oscar à la maison"

AFP Video • 08/02/2020 à 11:27

Alors que le film "Les Misérables" est en course aux Oscars dans la catégorie "meilleur film étranger", une délégation de Montfermeil, la ville de la banlieue parisienne où le film a été tourné, est en visite à Hollywood pour soutenir le film. Des dizaines de jeunes du club de football local et de l'école de cinéma de Ladj Ly se promènent sur Hollywood Boulevard et partagent leurs impressions.