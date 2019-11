"Les Misérables" : Ladj Ly donne la parole aux oubliés de France

France 24 • 19/11/2019 à 16:59

Quand la banlieue ne rime plus avec émeute, misère et prison, mais avec cinéma, festival de Cannes et même Oscars. Louise Dupont reçoit aujourd'hui dans "À l'Affiche" le réalisateur Ladj Ly à la veille de la sortie en salles de son premier long-métrage, "Les Misérables", récompensé par le prix du jury au dernier festival de Cannes.