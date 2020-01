Les lanceurs d'alerte, menace ou opportunité pour les entreprises ?

France 24 • 15/01/2020 à 15:02

Les textes français et européens obligent les entreprises à mettre en place un dispositif interne pour recueillir les signalements et protéger les lanceurs d'alerte. Au départ méfiantes, les entreprises de plus de 50 salariés commencent à appliquer ces nouvelles règles. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Jean-Jacques Quang directeur associé du cabinet Ethicaline, spécialisé sur les questions de conformité.