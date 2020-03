Les jours de Jack Dorsey à la tête de Twitter sont comptés

France 24 • 03/03/2020 à 11:57

Le compte à rebours est lancé pour Jack Dorsey, l'emblématique fondateur du réseau social Twitter. Le redoutable fonds Elliott management et son patron Paul Singer viennent de prendre une participation d'un milliard de dollars dans le groupe. Ils réclament déjà le départ du dirigeant, jugé trop peu investi. Qu'est-ce que ce fonds Elliott, qui fait trembler les États et les entreprises, et pourquoi provoque-t-il des sueurs froides là où il passe ?... Décryptage.