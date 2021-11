information fournie par AFP Video • 29/11/2021 à 18:11

Les jeunes acteurs et actrices de la troupe de l'opéra de Pékin de Shanghai contribuent à maintenir en vie l'art traditionnel de l'opéra chinois, tout en attirant un public plus jeune. "Il y a maintenant plus de jeunes que jamais", explique l'artiste Shi Yihong. "Nous remarquons que les cheveux noirs remplacent de plus en plus les cheveux blancs dans le public. C'est une très bonne chose et j'en suis vraiment heureuse."