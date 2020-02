Les Irlandais se préparent à voter aux elections législatives

AFP Video • 07/02/2020 à 22:51

Des habitants de Dublin partagent leur sentiment à la veille d'élections dominées par des problématiques locales telles que le logement et la santé, et alors que les deux grands partis de centre-droit Fine Gael et Fianna Fail sont rejoints en tête des sondages par le parti nationaliste de gauche Sinn Fein.