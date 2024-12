information fournie par AFP Video • 31/12/2024 à 16:43

Des fleurs, un drapeau américain, des cartes postales et des bougies ornent l'entrée du Centre présidentiel Carter, à Atlanta, en hommage à Jimmy Carter, l'un des présidents américains ayant vécu le plus longtemps. Il était en soins palliatifs depuis la mi-février 2023 à son domicile de Plains, en Géorgie, et est décédé à l'âge de 100 ans le 29 décembre 2024. IMAGES