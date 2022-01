Les habitants de Taipei fêtent l'arrivée de l'année du Tigre

information fournie par AFP Video • 26/01/2022 à 12:53

Alors que l’année du Tigre débute le 1er février, les habitants de Taipei, à Taïwan, se préparent aux festivités et achètent des poèmes calligraphiés, porteurs de bon augure. Dans l'astrologie chinoise, le tigre représente la force et la puissance. Une habitante de Taipei espère qu'il pourra "dompter et endiguer la pandémie". Les célébrations du Nouvel An lunaire, qui doivent avoir lieu le 1e février dans les temples de l'île, ont été réduites et certains événements festifs annulés en raison de la recrudescence des cas de virus causés par la variante Omicron.