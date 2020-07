AFP Video • 19/07/2020 à 14:11

Les habitants d'Atlanta se rassemblent devant une grande fresque représentant John Lewis pour lui rendre hommage. Le militant emblématique de la non-violence et des droits civiques aux États-Unis, ancien compagnon de route de Martin Luther King et membre du Congrès américain depuis 1986, décédé à l'âge de 80 ans. Ce vétéran de la lutte des Afro-Américains a mené toute sa vie une bataille acharnée contre la discrimination raciale, et a été battu par la police et arrêté à de multiples reprises lors de protestations.