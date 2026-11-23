Les habitants d'Odessa, ville portuaire du sud de l'Ukraine, tentent de se frayer un chemin dans des rues plongées dans l'obscurité, confrontés à des coupures de courant généralisées, après des attaques russes qui ont gravement endommagé l'infrastructure énergétique de la région.
Les frappes russes plongent Odessa dans le noir à l'approche d'un hiver difficile
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