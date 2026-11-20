Les féminicides font aussi des victimes invisibles : les proches des femmes assassinées, confrontées à un deuil impossible et à des embûches judiciaires. Dans 75 % des cas, le féminicide survient sans violences physiques préalables, mais au terme d'une période de contrôle coercitif : une prison invisible faite d'emprise et de violences psychologiques, explique l'historienne Christelle Taraud, qui décrit des victimes "zombifiées" par leur tortionnaire.
Les féminicides, la partie émergée du contrôle coercitif
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