AFP Video • 20/08/2020 à 17:49

Plus grande ville du Wisconsin, Milwaukee offre un visage bien plus cosmopolite que les grandes étendues rurales de cet Etat du Midwest, avec près de 40% d'habitants noirs. Et ce groupe d'électeurs pourrait jouer un rôle clé dans un duel serré entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidentielle. La preuve, pour la première fois, le parti républicain a ouvert une annexe de campagne dans le quartier historiquement noir de Bronzeville.