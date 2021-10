information fournie par AFP Video • 06/10/2021 à 10:50

IMAGES Les dirigeants européens et les chefs d'État et de gouvernement des pays des Balkans occidentaux arrivent au sommet UE-Balkans occidentaux à Kranj, en Slovénie. Les dirigeants de l'Union européenne (UE) tâcheront de répondre à la frustration des Balkans occidentaux bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'Union, avec la tentation de se tourner vers la Russie et la Chine.