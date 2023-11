information fournie par AFP Video • 11/11/2023 à 16:46

Les dirigeants arabes, les président iranien et turcs sont arrivés samedi à Ryad pour un sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) qui devrait souligner l'urgence de mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas dans la bande de Gaza, avant que le conflit n'embrase la région.