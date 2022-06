information fournie par AFP Video • 28/06/2022 à 16:12

Les députés de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale sont arrivés mardi pour l'ouverture de la XVIe législature et ont annoncé avoir choisi comme candidate commune à la présidence de l'Assemblée nationale Fatiha Keloua Hachi, et comme candidat commun à la présidence de la commission des Finances de l'Assemblée nationale Eric Coquerel.