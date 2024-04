information fournie par AFP Video • 03/04/2024 à 17:05

Les cadavres de six des sept membres d'une ONG humanitaire tués lors d'une frappe israélienne à Gaza sont transportés hors du territoire palestinien déchiré par la guerre, via l'Egypte. La frappe, qui a suscité une vague de critiques internationales, survient après près de six mois d'une guerre dévastatrice dans le territoire palestinien entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste en Israël le 7 octobre. IMAGES