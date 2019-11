"Les consommateurs de drogue sont complices des cartels"

France 24 • 07/11/2019 à 09:11

Dans la presse, ce mercredi 6 novembre, l'alerte lancée par plus de 11 000 scientifiques sur l'état et l'avenir de notre planète. La décision de la Cour suprême israélienne d'expulser le directeur de Human Rights Watch d'Israël. Un nouveau massacre au Mexique probablement lié à la guerre des cartels. Et des histoires de cœur.