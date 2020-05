Les concours d'aide à la création ébranlés par la pandémie

France 24 • 29/05/2020 à 12:13

Parmi les concours lancés de par le monde pour aider les jeunes entreprises de mode : le prestigieux Open My Med, financé par la Maison Mode Méditerranée. Mais la pandémie redistribue les cartes. Si Flore Giraud de Langlade, à Marseille, et Romzy, à Dakar, s'en sortent plutôt bien, Quoï Alexander, à Paris, est proche du dépôt de bilan. Et quand les experts en charge de les conseiller se retrouvent eux-mêmes dans l'infortune, comment se projeter dans l'avenir ?