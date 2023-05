information fournie par AFP Video • 01/05/2023 à 17:45

Des centaines de Chiliens défilent dans les rues de la capitale Santiago avec des bannières et des drapeaux pour marquer la Journée internationale du travail. Le Chili a récemment approuvé une réduction progressive de la semaine de travail de 45 à 40 heures, ouvrant ainsi la voie à la semaine de travail la plus courte d'Amérique latine, à l'instar de l'Équateur et du Venezuela. IMAGES