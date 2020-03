Les charmes secrets de l'hiver dans le Sud-Ouest

France 24 • 20/03/2020 à 18:37

Quand l'hiver s'installe dans le Sud-Ouest, Jean-Claude se replie dans sa distillerie à Cognac, en Charente. Il y produit une eau-de-vie avec la minutie d'un horloger, à l'aide d'alambics permettant une double distillation pour des arômes exceptionnels. Non loin de là, sur l'île d'Aix, au large des côtes de Charente-Maritime, les habitants profitent des températures fraîches, de la pêche et de la tranquillité des rues, épargnés par la foule et l'agitation de l'été.