Les cendres des incendies recouvrent une plage en Australie

AFP Video • 05/01/2020 à 13:50

Les cendres des incendies s'échouent sur une plage de Merimbula, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. L'état d'urgence a été décrété dans le Sud-Est de l'île-continent, qui est aussi sa zone de peuplement la plus dense, et ordre a été donné à plus de 100.000 personnes d'évacuer dans trois Etats.