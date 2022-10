Les bureaux de vote ouvrent dans le royaume instable du Lesotho

information fournie par AFP Video • 07/10/2022 à 08:30

Le petit royaume du Lesotho élit vendredi ses députés lors d'un scrutin qui aboutira à la désignation d'un nouveau Premier ministre mais la fin d'une longue instabilité politique dans l'ancien protectorat britannique n'est pas assurée. Le pays montagneux et majoritairement rural, enclavé dans le territoire sud-africain, a connu depuis son indépendance en 1966 une succession de coups d'Etat et d'exils forcés. Quelque 1,5 million d'électeurs sont appelés aux urnes vendredi, entre 05H00 et 15H00 GMT. Plus de 50 partis sont en lice. Les résultats définitifs ne devraient pas être annoncés avant la semaine prochaine. IMAGES