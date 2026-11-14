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Les Bleus battent les Springboks à Paris pour la première fois depuis 21 ans

information fournie par France 24 14/11/2026 à 11:26

Le XV de France a décroché une victoire de prestige en s'imposant au bout du suspense contre l'Afrique du Sud (21-19), vendredi soir au Stade de France. Une victoire bonifiée contre l'Argentine suffira aux Bleus pour se qualifier en finale du Championnat des nations.

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