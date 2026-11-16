 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bleus affrontent la Turquie pour le retour de Zinédine Zidane à Bordeaux

information fournie par France 24 16/11/2026 à 09:11

Pour son dernier match de groupe en Ligue des nations, l'équipe de France devra éviter la défaite contre la Turquie à Bordeaux pour s'assurer une place en quarts de finale. De retour de blessure, Kylian Mbappé est pressenti pour débuter le match en pointe.

Sport

Vidéos les + vues

1

Sortie de GTA VI : Miami se transforme en "Vice City"

information fournie par AFP Video 13 nov.
2

Francophonie: Emmanuel Macron reçu par le roi du Cambodge lors d'une cérémonie officielle

information fournie par AFP Video 15 nov.
3

Ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle au Cap-Vert

information fournie par AFP Video 15 nov.
4

Pérou : Léon XIV arrive à Cusco, à 3.400 m d'altitude, un mois après son opération

information fournie par AFP Video 15 nov.
5

Italie : le marteau et la faucille à l'honneur avec l'ouverture d'un hôtel de luxe à Rome

information fournie par AFP Video 15 nov.
3
6

Ariane Chemin: "ce bannissement, c'est mélanger une influenceuse propagandiste, et des journalistes"

information fournie par France 24 15 nov.
2
7

Ebola en RDC : 55 471 décès pour 11 197 cas cumulés ont été recensés en six mois

information fournie par France 24 15 nov.
8

Alpinisme : l'expédition du Jannu Est, "un tournant" pour Benjamin Védrines

information fournie par France 24 15 nov.
1

Virginie Calmels : "En France, on prend tous les jours des mesures qui font fuir les investisseurs"

information fournie par Ecorama 09 nov.
4
2

Hausse du Smic : l'U2P dénonce "une contrainte supplémentaire pour les entreprises"

information fournie par AFP Video 09 nov.
3

Le plafond de la prime carburant à 1.000 euros prolongé en 2027 (Lescure)

information fournie par AFP Video 09 nov.
4

Des tatamis à l'Élysée ? Teddy Riner candidat surprise à la présidentielle

information fournie par AFP 09 nov.
8
5

Lecornu donne un coup de pouce au Smic, les syndicats entre colère et expectative

information fournie par AFP 09 nov.
35
6

Top 5 IA du 09/11/2026

information fournie par Libertify 10 nov.
7

CNews : "Personne n'a le droit de trier parmi les journalistes" (gouvernement)

information fournie par AFP Video 10 nov.
5
8

Le chef du Pentagone critique la procédure de destitution lancée contre lui

information fournie par AFP Video 10 nov.
1

Gold by Gold lance une nouvelle augmentation de capital

information fournie par Boursorama 19 oct.
2

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 3 (S2)

information fournie par Boursorama 26 oct.
3

Pétrole à 115$ : Nouveau choc pétrolier en vue ?

information fournie par Ecorama 26 oct.
4

Vers une hausse du taux Livret A en février, revalorisation des retraites complémentaires, surendettement en progression

information fournie par BoursoBank Clients 24 oct.
3
5

Ukraine: attaque de missiles sur Kiev après des pourparlers russo-américains

information fournie par AFP 22 oct.
17
6

Macron serre la vis sur les manifestations, la gauche "en colère" après la réunion à Matignon

information fournie par AFP 22 oct.
44
7

BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Edmond de Rothschild AM pour le troisième trimestre 2026

information fournie par BoursoBank 21 oct.
8

Bourse : la revanche des oubliés

information fournie par Ecorama 21 oct.

1 commentaire

  • 09:53

    La photo paraît authentique ...

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank