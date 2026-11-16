Pour son dernier match de groupe en Ligue des nations, l'équipe de France devra éviter la défaite contre la Turquie à Bordeaux pour s'assurer une place en quarts de finale. De retour de blessure, Kylian Mbappé est pressenti pour débuter le match en pointe.
Les Bleus affrontent la Turquie pour le retour de Zinédine Zidane à Bordeaux
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