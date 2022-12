information fournie par France 24 • 05/12/2022 à 00:17

L’Équipe de France a remporté dimanche une victoire logique face à la Pologne, 3-1, avec notamment un but d’Olivier Giroud à la 44e minute. Il s'agissait du 52e but de sa carrière : le joueur devient le meilleur buteur français devant Thierry Henry. Les Bleus affronteront samedi 10 décembre l’Angleterre en quarts de finale. Les Three Lions ont dominé le Sénégal, 3-0.