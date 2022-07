information fournie par AFP Video • 23/07/2022 à 19:06

Les abeilles natives restent un trésor encore peu connu au Brésil, où se trouvent un grand nombre d'espèces. Ce miel apprécié depuis longtemps par les tribus autochtones et considéré comme plus pur et plus sain commence aussi à intéresser le secteur de la gastronomie.