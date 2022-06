information fournie par AFP Video • 17/06/2022 à 14:31

"On est tous à porter le projet du président sans aucun état d'âme, avec beaucoup de conviction, jusqu'à la dernière minute de cette campagne", déclare la Première ministre et candidate dans le Calvados, Elisabeth Borne, avançant que le gouvernement "a besoin d'une majorité", lors d'un déplacement à Clécy, au dernier jour de la campagne pour le second tour des législatives. SONORE