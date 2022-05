information fournie par AFP Video • 03/05/2022 à 19:35

"C’est une bonne nouvelle de plus" se réjouit Manuel Bompard, eurodéputé européen. Le PCF et La France insoumise officialisent leur accord pour les législatives, les communistes rejoignant la formation de Jean-Luc Mélenchon et EELV dans la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".