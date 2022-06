information fournie par AFP Video • 19/06/2022 à 22:08

Rachel Kéké, ancienne femme de chambre de l'Ibis Batignolles et candidate Nupes dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, rejoint son équipe et des militants réunis pour la soirée électorale à Chevilly-Larue, avant l'annonce des résultats du second tour des élections législatives.