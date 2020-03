Législatives en Israël : triomphe ou sursis pour Netanyahu ?

France 24 • 03/03/2020 à 20:10

Contre toute attente, le parti de Benjamin Netanyahu, le Likoud arrive en tête des élection législatives qui avaient lieu hier en Israël avec plusieurs sièges d'avance sur son concurrent direct, l'alliance Bleu et Blanc. Il manque encore une poignée de mandats à Nentanyahu pour former une majorité. Le Premier ministre aborde maintenant la difficile période des négociations en meilleure posture que lors des deux précédents scrutins - qui en moins d'un an ne lui avaient pas permis de constituer une coalition.