information fournie par AFP Video • 21/06/2024 à 14:23

"Je rencontre partout des Français qui me disent: +On ne veut pas de cette tenaille entre l'extrême droite et l'extrême gauche+. La France insoumise alimente le Rassemblement national et le Rassemblement national alimente La France insoumise", dénonce le Premier ministre Gabriel Attal à Marseille.