Le 29 novembre, les regards du Parlement européen se tourneront du côté de l'Espagne, où sont organisées des élections législatives anticipées. Au pouvoir depuis 2018, le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a décidé, le mois dernier, de dissoudre le Parlement après le rejet de son projet de loi pour favoriser l'accès au logement.
Législatives anticipées en Espagne : Pedro Sánchez en danger ?
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