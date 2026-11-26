Ce dimanche, les Espagnols sont appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées. Au cœur de ce scrutin : la crise du logement. Après l'expulsion d'une retraitée de 87 ans et le rejet de deux décrets, la colère gronde dans le pays. Le Premier ministre Pedro Sanchez convoque alors ces élections anticipées. C'est un pari risqué : l'extrême droite, si elle s'allie avec la droite, pourrait accéder au pouvoir, ce qui constituerait une première depuis la fin de la dictature en 1975.
Législatives anticipées en Espagne : le logement au cœur du scrutin
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