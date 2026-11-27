Le Premier ministre Sébastien Lecornu a imité l'ancien président Jacques Chirac lors du débat de clôture du 108e Congrès des maires de France, jeudi à Paris, provoquant les rires de l'assistance.
Lecornu imite Chirac : "Dans les niches fiscales, il y a des chiens dangereux"
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